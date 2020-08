McAfee a contourné un système de reconnaissance faciale grâce au "model hacking"

"Si la reconnaissance faciale se positionnait initialement comme la réponse à divers problèmes, la réalité s'est avérée beaucoup plus compliquée et plus sujette à l'erreur", explique Steve Polvony, responsable du McAfee Advanced Threat Research Lab, qui évoque ici l'application étendue (parfois trop) de la technologie et soulève aussi l'aspect éthique de la reconnaissance faciale et d'outils connexes utilisés notamment pour le scan facial, le déverrouillage des smartphones, ou la vérification des pièces d'identité pour certaines billetteries. "Pour la reconnaissance faciale, une option de refus doit être proposée, ou l'utilisateur doit pouvoir simplement décider de ne pas acheter ou utiliser le produit ou le service", propose le chercheur.