Google veut un minimum de 2 Go de RAM pour tous les smartphones sous Android

Rappelons que cette version allégée d'Android (Android Go donc), est aujourd'hui utilisable par tout smartphone intégrant au minimum 512 Mo de RAM. Une limite réévaluée récemment par Google, puisque le nouvel Android Go nécessitera au minimum 1 Go de RAM.

Et selon le document récemment mis au jour, en fin d'année, tout nouveau smartphone intégrant moins de 2 Go de RAM devra donc impérativement être basé sous Android Go, et vendu en tant que tel.

Google précise néanmoins que les smartphones actuellement sur le marché, et doté de 2 Go de RAM (ou moins) n'auront toutefois pas à switcher vers Android Go, et pourront continuer à exécuter la version classique de l'OS.