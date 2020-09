Google Pixel 4a : les précommandes sont ouvertes en France

Le Pixel 4a dispose donc d'un écran OLED de 5,8 pouces, d'une puce Snapdragon 730, d'une capacité de stockage de 128 Go et d'une batterie de 3 140 mAh. La caméra principale fait 12,2 mégapixels et la caméra frontale 8 mégapixels. Il est dépourvu de la puce Soli qu'on retrouvait sur le Pixel 4.