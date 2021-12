Le spécialiste audio Teufel dévoile une version évoluée de sa gamme de casques nomades Real Blue

La forme générale est typique des casques type Sony WH-1000Xm4 , et mêle le plastique, le métal et le similicuir. La structure du casque est pliable, et les coussinets rabattables à plat. Nous pouvons espérer une construction déjà assez premium, puisque le casque pèse environ 280 g, soit environ 25 g de plus que chez Bose et Sony.