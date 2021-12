Sennheiser dévoile le HD 400 Pro, un nouveau casque ouvert pour les créateurs

Côté caractéristiques, le constructeur annonce une impédance nominale de 120 Ohms, pour une sensibilité de 110 dB. Pour être un peu plus

clair, ces chiffres indiquent que le casque est déjà assez gourmand en énergie, il ne tirera donc son plein potentiel qu'avec une sortie casque un minimum musclée. Nous sommes toutefois loin des records de certains casques HI-FI de la marque. On n'insistera en revanche pas sur la réponse en fréquence, annoncée à un impressionnant 6 Hz et 38 kHz, mais mesurée à 10 dB d'écart (contre 3 dB habituellement), et donc peu représentative des qualités du produit.