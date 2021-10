EPOS présente son H6PRO : un casque décliné en version ouverte et fermée...

En termes de spécifications techniques, les H6PRO Open et Closed possèdent tous deux les mêmes transducteurs. Ils sont équipés de drivers de 42 mm avec une réponse en fréquence comprise en 20 et 20 000 Hz, et une impédance de 28 Ω.



Ce qui change entre ces deux références, c’est évidemment la sensibilité et le taux de distorsion harmonique. Sur ce point, le H6PRO Closed revendique une réduction passive du bruit pour permettre aux joueurs de se concentrer, là où le H6PRO Open se veut être « le nec plus ultra des casques hautes performances », conçu pour jouer dans des environnements silencieux et offrir un rendu audio plus naturel et détaillé.

Bien sûr, seul un test détaillé mettant face à face ces deux modèles nous montrera ce qu’il en est vraiment.