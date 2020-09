EPOS | Sennheiser : le casque gaming GSP 600 revient avec un nouveau look

La division gaming de Sennheiser désormais sous l’égide des Danois d’EPOS a présenté ses nouveaux GSP 601 et GSP 602 à la robe changeante, mais malgré tout identiques au GSP 600 en matière de design et de caractéristiques techniques.

Le GSP 601 revêt ainsi une robe qui associe le blanc et le noir et se dote de coussinets un peu plus clairs qu’à l’accoutumée. Le GSP 602 apporte bien plus de contraste avec ses coussinets jaune curry, ses éléments bleu brillant et son arceau noir, pour un résultat très élégant.