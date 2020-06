À l'occasion de ses 75 ans Sennheiser sort une édition limitée du mythique HD 25

Dans le cadre des 75 ans de la marque, nombre de produits, micros et casque, sont proposés à prix réduits. Le HD25 n'échappe pas à la règle et voit son tarif passer de 150 à 100 euros, ce qui est tout de même une bonne chose.

Mais l'événement le plus notable reste que certains acheteurs, sélectionnés au hasard, recevront une édition spéciale et très limitée du produit, en lieu et place de la version classique. Cette édition reposera toujours sur une base HD25, mais proposera une sorte de packaging rétro façon HD414, le premier grand classique de la marque et premier casque électrodynamique ouvert de l'histoire.