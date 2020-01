Bang & Olufsen Beoplay E8 3.0 : 3ème version sans ANC et toujours aussi chère

© Bang & Olufsen

Lire aussi :

Notre comparatif des meilleurs écouteurs sans-fil en 2020

Des changements présents, mais bien discrets

© Bang & Olufsen

© Bang & Olufsen

Autonomie en forte hausse, ANC en grand absent

© Bang & Olufsen

Des années après la sortie des E8 premiers du nom, la donne a changé. Si la qualité des E8 Gen 2, testés en ces pages , était encore en progrès, le prix commençait à faire un peu tâche par rapport à une concurrence largement mise à niveau. Toute juste annoncée, la troisième génération du produit permet une nouvelle évolution sur quelques points, mais peut-être pas la révolution nécessaire.Légèrement plus petits que les E8 2.0, les E8 3.0 se séparent de la très légère excroissance de leurs grands frères pour se caler sur la plupart des bons modèles types Jabra 75T . La forme est ainsi très classique mais pas vilaine pour autant, d'autant plus que sa certification IP54 constitue une caractéristique intéressante. Cette troisième génération reprend aussi le même type de boite de recharge, assez compacte et recouverte de cuir, fonctionnant en USB-C ou via induction.La partie Bluetooth est assurée par une nouvelle puce en 5.1 permettant de prendre en charge les codecs AAC et AptX. Comme les autres modèles bluetooth de la marque, les E8 Gen 3 peuvent être couplés à l'application dédiée B & O, permettant quelques réglages un peu avancés. Rien de comparable toutefois (en tous cas sur les versions actuelles) avec ce que font Jabra ou Sony. Sans surprise, les contrôles seront basés sur un système de pression, sur chacun des écouteurs.La partie sonore est assurée par un transducteur dynamique de 5,7 mm, sans que la marque n'en précise davantage. La mode étant aux surcouches de graphène ou autre, l'absence de communication à ce sujet devient presque surprenant.En revanche, le prix très élevé de 350 euros de ces E8 Gen 3 devient difficilement justifiable face à l'absence de réduction de bruit active. La plupart des marques s'y mettent, et cela devient presque une norme pour des écouteurs entre 200 et 300 euros Ne pas disposer de cette technologie pour un tarif encore supérieur est étrange, mais Bang & Olufsen n'est justement pas une marque comme les autres, en tous cas pas au niveau de la tarification. Pour ne rien arranger, la base de recharge à induction Beoplay Charging Pad (cuir et aluminium) reste optionnelle, et demande un important surcoût de 125 euros. Nous aurons probablement droit à des packs incorporant les deux produits, sans doute pour 450 euros le tout.Nous pouvons au moins reconnaître une autonomie bien en hausse. Ainsi Bang & Olufsen annonce le passage de quatre heures pour les E8 2.0 à sept heures pour les E8 3.0 en simple charge. L'autonomie totale (avec la boite) est ainsi portée à 35 heures.Les Bang & Olufsen E8 3génération sont donc bien en progression, se modernisant sur quelques points ; il reste cependant difficile de savoir si ces quelques améliorations justifieront son tarif très « B & O », faisant presque passer Apple pour une marque discount...