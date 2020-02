Bang & Olufsen prêt à se relancer avec le casque H95 à réduction de bruit

Une forme nouvelle, pour plus de marge sonore

Un H9, en mieux ?

Source : TheVerge

Ces derniers temps, ce n'est pas la fête chez Bang&Olufsen, qui enregistre depuis quelques années un fort ralentissement de ses ventes, du côté de l'audio comme de la vidéo (téléviseurs). Côté casques audio, si son Beoplay H9 à réduction de bruit est luxueux, très confortable et plutôt bien pensé, il ne se départit pas de l'image d'un B&O vieillissant, misant trop sur le design au détriment de la pure qualité sonore. Le vent va peut-être tourner pour la marque avec le H95, récemment listé dans les fiches du FCC.Si, comme d'habitude, un listage FCC ne donne presque aucun indice sur le produit concerné - tout du moins pas de photos - la marque est allée assez loin dans le détail pour le schéma de présentation du produit. Ce dernier permet d'observer les grandes lignes de ce Beoplay H95, qui délaisse le format rond habituel des casques B&O pour une approche ellipsoïdale.Ce design permettra à priori de bénéficier d'une plus grande marge niveau sonore, et d'un meilleur confort, notamment pour les porteurs de lunettes, les coussinets plus larges répartissant mieux le poids du casque. Pas de changement apparent sur l'arceau, ni même sur la structure toujours non-pliable (ce qui reste à confirmer). L'architecture sonore pourra réserver des surprises, mais le transducteur reste clairement un modèle classique de 40 mm, avec une légère inclinaison vers l'arrière.En nous basant sur le précédent modèle H9 3génération, nous pouvons nous attendre à ce que ce nouveau casque profite de la réduction de bruit (si possible améliorée), d'une autonomie d'au moins 25 heures en ANC, ainsi que de la prise en charge du AAC et d'un codec basse latence comme le AptX LL (H9) ou l'AptX Adaptive. Bang&Olufsen devrait également miser sur une navigation entièrement tactile.L'embargo sur les images de la FCC s'achevant à la fin du mois de juin, nous devrions pouvoir compter sur une annonce d'ici mars ou avril. Côté tarif, difficile d'imaginer un prix en dessous de 400 euros, 500 euros étant la norme pour cette marque.