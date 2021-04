Apple abandonnerait déjà son iPhone mini

Dans une note partagée aujourd'hui par Kuo avec le site MacRumors, le bien informé estime que l'avenir de l'iPhone mini est déjà compromis.

D'après lui, un iPhone 13 mini est bien au programme du côté de chez Apple. En revanche, le form factor de ce modèle risque d'évoluer. Actuellement proposé avec une diagonale de 5,4", il passerait à 6,1" dès l'an prochain. Oui, exactement comme les actuels iPhone 12 et iPhone 12 Pro . Plus si mini, finalement.

Et pour cause : Apple voudrait retravailler sa gamme d'appareils. Selon Kuo, quatre modèles sont toujours prévus. Mais seulement sous deux formes : deux iPhone 6,1 pouces et deux iPhone 6,7 pouces. Chacun étant disponible en version « classique » ou « Pro », dont on ignore encore les spécificités.