iPhone, iPad : ça y est, vous pouvez tester iOS 17 et iPadOS 17 (en bêta, bien sûr)

Cette année, Apple a grandement simplifié la procédure destinée à récupérer les versions bêta de ses nouveaux systèmes d'exploitation. Auparavant, les utilisateurs souhaitant découvrir avant tout le monde les dernières nouveautés à venir sur leurs iPhone et iPad devaient se rendre sur le site d'Apple et télécharger un profil à installer sur leur appareil.

Avec iOS 17, les choses sont bien plus évidentes. Si vous souhaitez vous lancer dans l'exploration du dernier système et aider Apple à traquer les bugs toujours présents dans ces versions d'évaluation, il vous suffit de vous rendre dans l'application Réglages, puis de cliquer sur « Général », et enfin, « Mises à jour logicielles ».

Cliquez ensuite sur « Mises à jour bêta » et appuyez sur « iOS 17 Public Beta ». Revenez en arrière, et le paquet d'installation sera immédiatement proposé. Cliquez sur « Télécharger et installer » pour lancer l'installation, qui devrait prendre une trentaine de minutes au maximum.

Nous vous rappelons enfin qu'il est impératif de réaliser une sauvegarde locale de votre appareil avant toute installation. Si cette version semble déjà stable et utilisable au quotidien, des problèmes subsistent, et nous vous conseillons vivement de garder une copie de votre téléphone, si vous souhaitez finalement revenir sur iOS 16 après quelques jours d'utilisation.