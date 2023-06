Windows 11 veut remplacer vos gestionnaires de mots de passe... et il devient vraiment bon

L'interface native de Windows Hello donnera la possibilité de générer des passkeys de plusieurs natures, inspirés clairement du monde du smartphone. Il sera possible de paramétrer un déblocage par reconnaissance faciale, par empreinte digitale ou par un simple code PIN. Cette approche optimisée de l'authentification est plus sécurisée et épargnera votre cerveau de l'exercice de se souvenir de vos mots de passe à rallonge.