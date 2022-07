Le Patch Tuesday est disponible sur Windows 11, 10, 8.1 et 7. Découvrez les correctifs en détails

Windows 8.1 et Windows 7 peuvent respectivement télécharger la mise à jour cumulative KB5015874 et KB5015861. Elles corrigent 35 failles de sécurité dans le cas de Windows 8.1 et 33 vulnérabilités pour Windows 7. Windows 8.1 était sujet aux deux mêmes failles critiques que Windows 11 et Windows 10, alors que Windows 7 n'était concerné que par la vulnérabilité d’exécution de code à distance dans Windows Graphics Component.

À noter que chaque mise à jour contient également les correctifs et améliorations du mois précédent, dans le cas où vous auriez manqué un ou plusieurs Patch Tuesday. Si vous êtes déjà à jour, alors seuls les nouveaux éléments seront téléchargés et installés sur votre PC. Si la mise à jour ne se fait pas de manière automatique, rendez-vous tout simplement dans Windows Update pour l'obtenir.

Enfin, rappelons qu'il s'agit de l'un derniers Patch Tuesday pour Windows 8.1 dont la fin du support a été officialisée au 10 janvier 2023 par Microsoft.