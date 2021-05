Microsoft déploie son Patch Tuesday pour Windows 7 et Windows 8.1

Deux types de mises à jour sont proposés dans ce nouveau Patch Tuesday pour les appareils équipés de Windows 7 et Windows 8.1. D'une part, le package de correctifs mensuel pour le logiciel qui est disponible directement via Windows Update, et de l'autre, un package contre les failles de sécurité disponible par un téléchargement manuel.

Concernant Windows 7, la mise à jour habituelle mensuelle nommée « KB5003233 » et directement disponible via Windows Update permet, pour les ordinateurs fonctionnant avec le serveur Windows 2008 R2 Service Pack 1 (SP1), de mettre fin à un plantage. Causés par un problème dans le protocole SMB (Server Message Block), les arrêts inopinés étaient suivis du message d'erreur « 0xA ».

En revanche, malgré le Patch Tuesday du mois, une erreur principale persiste sur cette version : des utilisateurs reçoivent un message d'erreur selon lequel Update n'a pas pu effectuer les mises à jour à cause d'une édition non prise en charge par le programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU). Une FAQ est notamment disponible pour continuer de recevoir ces mises à jour pour le Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).