Sur Windows 10 aussi, la mise à jour de mars pose quelques problèmes...

Déployée mardi dernier, la mise à jour cumulative de mars pour Windows 11 22H2, 21H2 et Windows 10 s'est, une fois n'est pas coutume, accompagnée de plusieurs problèmes. Contrairement à des mises à jour optionnelles, celles-ci sont malheureusement obligatoires.

Ainsi, si l'on déplore des problèmes d'installation ou des ralentissements de SSD sur Windows 11, Windows 10 n'est pas non plus passé entre les mailles du filet des bugs. Certains utilisateurs ont ainsi rapporté des problèmes de performances, les fameux écrans bleus et d'autres soucis plus matériels.

Dans des cas heureusement à petite échelle, la mise à jour cumulative de mars a en effet entraîné sur quelques appareils sous Windows 10 une augmentation de la vitesse des ventilateurs. À tel point que cela aurait même causé des cas de surchauffe.