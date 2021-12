Windows 11 : finalement, il sera plus simple de configurer votre navigateur par défaut

Aaron Woodman, vice-président du marketing de Windows, a confié à The Verge au sujet de cette version : « [...] Nous avons simplifié la possibilité pour les membres Windows Insider de définir le "navigateur par défaut" pour les applications utilisées pour les fichiers HTTP, HTTPS, HTM et HTML. Grâce au programme Windows Insider, nous essayons de nouvelles choses en fonction des commentaires des clients et des tests. » En l'état, rien ne garantit donc que cette fonctionnalité soit généralisée.