L'instant stats de novembre : Windows 10 toujours maître du marché, les navigateurs Edge et Safari en progression

Du côté des OS de bureau, Windows continue de largement dominer le parc informatique, cumulant plus de trois plus d'utilisateurs que macOS. ChromeOS et Linux restent à la marge, revendiquant moins de 2 % de parts de marché chacun.

Si l'on zoome sur le segment des PC sous Windows, c'est Windows 10 qui domine largement : cette version représente 68 % des ordinateurs comptant sur système de Microsoft. Windows 11 suit avec 26,66 % des machines, mais peine à recruter de nouveaux utilisateurs, ne gagnant que 0,46 point par rapport à octobre.