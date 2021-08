Vivaldi 4.1 sur Android : onglets enrichis et ouverture des liens externes dans le navigateur

Le premier, c'est une option, désactivée par défaut, qui propose d'ouvrir les liens externes dans Vivaldi. Ainsi, lorsque c'est possible, cliquer sur un lien (YouTube, Instagram, Twitter, etc.) devrait ouvrir le navigateur plutôt que l'application dédiée. Pratique notamment pour ceux qui ne jurent que par Vivaldi et, notamment, son bloqueur de traqueurs et publicités intégré. Rappelons que ce bloqueur est d'ailleurs inactif par défaut.