Vivaldi 4.3 affine ses outils et s'émancipe toujours plus de Google sur desktop et Android

Ensuite, en plus de supporter les Progressive Web App (PWA), la version desktop améliore également l'interface de sa capture d'écran intégrée et celle de son panneau de téléchargements, avec un graphique de vitesse de téléchargement et de nouveaux boutons. Toujours en bêta, les outils Mail et Agenda s'émancipent également de Google en ne connectant plus l'utilisateur ou utilisatrice à tous les services (comme YouTube ) lorsqu'il ou elle utilise Gmail .