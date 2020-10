Vivaldi 3.4 : toujours plus de personnalisation et fonctionnalités sur desktop et... un jeu d'arcade

Comme tous les mois, voici venir la nouvelle mise à jour majeure du navigateur Vivaldi. Numérotée 3.4, la mouture de ce mois d'octobre concerne aussi bien les versions desktop qu'Android du logiciel. Cela dit, les principales nouveautés sont à retrouver dans la version desktop, disponible pour mémoire sur Windows, macOS et Linux.

Après avoir rendu possible la personnalisation des menus déroulants, ce sont aujourd'hui les menus contextuels qui peuvent être modifiés par l'utilisateur. Concrètement, réarranger, ajouter ou supprimer des entrées dans les différents menus du navigateur qui apparaissent lors d'un clic droit est désormais une réalité. Notez d'ailleurs qu'il est possible d'y ajouter des liens personnalisés et que cela a été étendu aux menus déroulants.

Toujours sur desktop, il est maintenant possible d'ajouter directement une capture d'écran à une nouvelle note et, surtout, lors d'un clic droit sur un onglet, il est maintenant possible de régler un rafraîchissement automatique d'une page (entre 1 et 30 minutes). Une fois la valeur souhaitée sélectionnée, une barre de progression apparaît alors sur l'onglet.