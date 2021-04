Vivaldi s'en prend aux cookies walls dans sa dernière mise à jour

Non content d'avoir déjà fermement pris position contre la technologie FLoC de Google, le navigateur Vivaldi a décidé d'aller plus loin en ce qui concerne les cookies dans sa mise à jour 3.8, disponible aujourd'hui sur Windows , macOS , Linux et Android .

En effet, à la fois dans ses versions desktop et mobile, il est désormais possible de bloquer nativement les services qui affichent ou cachent des fenêtres de consentement pour les cookies. Pour cela, à l'instar des publicités et trackers que le navigateur peut déjà bloquer, il suffit de s'abonner à deux listes proposées dans les paramètres de vie privée du navigateur.

Notez que cette fonctionnalité, qui permet ainsi de se passer d'une extension qui ferait la même chose, n'est pas activée de base. En effet, elle peut empêcher certains sites (typiquement ceux qui forcent à accepter les cookies pour pouvoir y accéder) de correctement fonctionner. Il est bien évidemment possible de régler des exceptions.