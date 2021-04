Vous pouvez activer la protection stricte contre le pistage de Firefox

Par défaut, le navigateur Firefox règle la protection de la vie privée de l'utilisateur sur « Standard », afin de proposer une expérience « équilibrée entre protection et performances ». Mais il est possible de la modifier afin de laisser une empreinte numérique encore plus légère, en refusant de manière plus catégorique les cookies intersites, les mineurs de crypto-monnaies ou encore les traqueurs de réseaux sociaux.