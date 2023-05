Firefox : en voilà une bonne nouvelle pour ceux qui ont du mal avec les langues

Que ce soit Google Chrome ou Microsoft Edge, les deux navigateurs proposent nativement la possibilité de traduire des pages web dans la langue de votre choix. Pour ce faire, la firme de Mountain View et celle de Redmond utilisent respectivement Google Traduction et Microsoft Translator. Comme nous le rappelle le site Techdows, les pages doivent d'abord être envoyées aux serveurs de Google et de Microsoft avant de pouvoir être traduites.