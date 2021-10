Le Trojan GriftHorse présent sur le PlayStore contraint ses victimes à s'abonner à des services payants sans leur accord, plus de 200 applications concernées

Les chercheurs notent la sophistication de l'attaque. Le trojan a évité la détection pendant de longs mois grâce à une absence d'URL codée en dur, en évitant de réutiliser des domaines et en distribuant leur payload malveillant selon la géolocalisation de leurs victimes. Celles-ci étaient présentées avec des pages web rédigées dans leur langue, identifiée à l'aide de leur adresse IP, afin de les mettre en confiance et de les pousser à partager leurs informations. Cette façon de faire a permis aux attaquants de toucher des victimes dans plus de 70 pays. Les applications en elles-mêmes étaient présentes dans plusieurs catégories sur le Play Store afin de faire le plus de victimes possibles.