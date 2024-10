Les possesseurs d'iPhone 16 profiteront d'une nouveauté qui leur est réservée avec iOS 18.1. Le bouton Commande de l'appareil photo, cette nouvelle touche sensitive qui permet d'ouvrir l'appareil photo et d'accéder à quelques réglages pour ajuster sa prise de vue, dispose d'une nouvelle option. Il est désormais possible de choisir la caméra avant dans le menu, en plus des différents objectifs. On ne comprend toujours pas pourquoi Apple n'y avait pas pensé avant, mais l'erreur est aujourd'hui réparée.

La marque à la pomme ajoute aussi quelques options dans le centre de contrôle, avec l'apparition de nouveaux boutons de connectivité. Vous pouvez ainsi disposer de touches pour activer et désactiver le mode avion, AirDrop, ou encore le VPN et le Wi-Fi, sans ouvrir le sous-menu dédié. Il est aussi possible d'ajouter deux nouvelles options Mesures et Niveau pour utiliser l'iPhone durant vos travaux ou votre visite dans votre enseigne d'ameublement suédoise préférée.

iOS 18.1 apporte aussi un compteur de notifications sur l'écran de verrouillage. Si vous en avez reçu plusieurs pour une même application, la première notification affiche dorénavant un chiffre ou un nombre pour vous indiquer le nombre d'alertes à consulter.