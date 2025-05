Les mises à jour iOS 18.5 et iPadOS 18.5 sont principalement dédiées à la correction de failles de sécurité sur les iPhone XS et modèles suivants. Selon les informations publiées par Apple, cette version cible des vulnérabilités identifiées dans plusieurs composants du système, dont WebKit, le moteur de rendu de Safari, et CoreMedia, responsable de la gestion des contenus multimédias.

Le moteur de recherche Spotlight continuait à indexer des appels téléphoniques passés même si l'historique avait été effacé. Les composants CoreGraphics et Core Bluetooth ont également reçu un correctif puisqu'une application était en mesure d'accéder à des contenus sensibles. Apple a également corrigé CoreAudio : la lecture de certains fichiers faisait tout simplement planter les applications.

iOS 18.5 résout aussi un problème sur FaceTime : lorsque l'utilisateur désactivait le microphone, dans certains cas, le flux audio était toujours fonctionnel pour l'interlocuteur. Apple explique enfin qu'une personne malveillante pouvait activer le module de partage de document d'iCloud sans autorisation.