Pokémon Go assouplit les règles du jeu pour s'adapter au confinement

Pas de gros chamboulement sur les événements

Un peu de générosité

Ainsi, nous devons réduire significativement nos sorties et certains jeux perdent donc tout leur intérêt. C'est par exemple le cas d'un certainÀ l'approche de son quatrième anniversaire,voit sa base d'utilisateurs quotidiens réduite à cause du coronavirus. En effet, les joueurs sortent moins (voire plus du tout) de chez eux et il devient donc difficile d'attraper les fameuses créatures. Pour éviter de pousser les personnes à braver l'interdiction, Niantic a décidé d'assouplir ses règles dans plusieurs domaines. Le but est clairement de limiter les déplacements autant que possible.Tout d'abord, précisons que tous les événements in-game sont maintenus, à l'exception du Community Day de ce week-end qui est repoussé à une date indéterminée. Ce dernier devait être consacré au Pokémon Abra. Si le calendrier n'est donc pas beaucoup chamboulé, impossible d'en dire autant pour le gameplay dans sa globalité.Dès à présent, certains objets disponibles dans la boutique voient leur tarif respectif drastiquement chuter. C'est par exemple le cas des encens qui ne coûtent plus qu'une simple Poképièce (soit une réduction de 90 %). Ensuite, les kilomètres nécessaires pour faire éclore un œuf ont été divisés par deux. Enfin, les PokéStops génèrent plus d'objets que d'habitude, dont des éléments rares qui tomberont plus souvent.Notez aussi que des aménagements similaires sont à l'ordre du jour pour. De l'énergie apparaîtra directement sur la carte, les ingrédients pour les potions seront aussi plus fréquents et une boutique de cadeaux gratuits sera déployée au Chemin de Traverse.