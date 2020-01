Niantic : des événements "live" Pokémon GO, Harry Potter et Ingress en 2020

Le plein de rendez-vous « live » en 2020

Source : GSMArena

En 2020, les joueurs devont notamment pouvoir profiter d'un premier événement le 6 février prochain à Taïwan. Suivront ensuite un Safari Zone à St Louis du 27 au 29 mars, puis un autre à Liverpool du 17 au 19 avril, sans oublier Philadelphie, avec un événement qui se déroulera du 7 au 10 mai.De leur côté, les fans de Harry Potter: Wizards Unite pourront également se réunir grâce à un second rendez-vous Unite Fan Festival qui se tiendra prochainement. Les fans européens d'ont de leur côté rendez-vous à Munich le 9 mai prochain.Rappelons en effet qu'en 2019, les événements Pokémon GO Fest ont permis de générer près de 250 millions de dollars dans les villes de Chicago, Dortmund et Montréal.