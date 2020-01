Comment les Pokemon GO Fest ont fait exploser les recettes touristiques de certaines villes

La folie Pokémon GO, encore et toujours ?

Des Pokémon GO Fest à plusieurs dizaines de millions de dollars ?

Source : The Verge

Le studio affirme ainsi contribuer très largement aux recettes touristiques des villes qui acceptent d'organiser un grand rendez-vous pour les fans.Lancé au début de l'été 2016, Pokémon GO a connu un lancement épique (on s'en souvient encore), avant que la folie ne finisse pas retomber durant les mois suivants.Toutefois, les joueurs sont encore très nombreux, puisque Pokémon GO a généré près de 900 millions de dollars en 2019, soit son meilleur score depuis son lancement.Au fil des mois, Pokémon GO a reçu de nombreuses mises à jour, permettant de retrouver de nouveaux modes de jeu et autres fonctions multijoueurs. Pokémon GO a également fait l'objet de divers événements, les Go Fest, qui ont visiblement fait beaucoup de bien à certaines villes.En effet, selon Niantic, les événements Pokémon GO ont contribué aux recettes du tourisme à hauteur de 247 millions de dollars dans trois villes l'année dernière. C'est le Go Fest de Chicago qui aurait généré le plus d'argent, avec un événement sur quatre jours, qui a réuni plus de 60 000 personnes... et généré 120 millions de dollars.Un autre Pokémon GO Fest, cette fois à Dortmund en Allemagne, a été l'occasion de réunir, là encore, des dizaines de milliers de joueurs, tout en permettant au tourisme local de dégager plus de 60 millions de dollars.Évidemment, Niantic compte bien organiser de nouveaux événements Pokémon GO en 2020. En outre, le studio pourra également compter sur d'autres licences, avec notamment un festival dédié à Harry Potter: Wizards Unite qui se tiendra avant cet été.