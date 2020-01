Près de 900 millions de dollars engrangés en 2019... qui a dit que Pokémon GO était mort ?

© KeongDaGreat / Shutterstock

Pokémon GO au top de sa forme en 2019 !

Lire aussi :

Pokémon GO : des combats en ligne prévus pour début 2020

Source : The Verge

Après la première vague du phénomène Pokémon GO en 2016 et un bénéfice de 832 millions de dollars pour son éditeur, beaucoup estimaient que le jeu signé Niantic avait peu à peu sombré dans l'oubli. Aujourd'hui, on apprend que le jeu a connu une année 2019 record !En effet, d'après les chiffres communiqués par, si Pokémon GO a effectivement connu un creux en 2017 (avec 589 millions de dollars de bénéfices tout de même), le jeu a engrangé 816 millions de dollars en 2018, et pas moins de 894 millions de dollars en 2019.Evidemment, tout cela n'est pas le fruit du hasard, puisque Niantic a pris le soin de proposer de très nombreuses nouveautés au sein de Pokémon GO depuis son lancement, avec de nouveaux Pokémon à capturer, mais aussi de nouveaux modes de jeu. À voir maintenant si le jeu parviendra à dépasser le milliard de dollars de recettes en 2020...