Niantic, à l'origine de Pokémon Go, travaille sur des lunettes de réalité augmentée avec Qualcomm

© Qualcomm

Qualcomm dévoile sa XR2, Niantic annonce un partenariat

Une collaboration « sur plusieurs années »

Source : TechCrunch

Ces lunettes seront basées sur une puce fraîchement dévoilée par Qualcomm. Elles doivent permettre à la société éditrice désormais valorisée à 4 milliards de dollars de s'affranchir des défauts des réseaux 4G.Ces lunettes seront basées sur la XR2, «» d'après les dires de Qualcomm. Or Niantic compte utiliser cette 5G pour répondre aux problèmes de latence rencontrés par les joueurs sur les réseaux 4G.L'appellation de cette nouvelle puce prouve qu'il s'agit bien d'une remplaçante pour la Snapdragon XR1 , utilisée jusque-là par Qualcomm pour ses applications en réalités virtuelle et augmentée. Le constructeur affirme d'ailleurs que la XR2 doit apporter «».La XR2 serait également en mesure de produire une réalité dite «» à partir de différentes caméras, à la manière de l' HoloLens qui peut suivre le mouvement des yeux.Pour le moment, les annonces de la XR2 par Qualcomm et de son partenariat avec Niantic n'ont pas été suivies d'information concernant d'éventuelles dates de sortie.Phil Keslin, le fondateur et directeur technique de Niantic, a déclaré que la collaboration avec Qualcomm allait porter «». La société, qui travaille actuellement sur une adaptation des Colons de Catane , devrait modifier sa plateformepour recevoir la nouvelle puce de Qualcomm. Une fois prête, la société Niantic lancera en 2020 son Creator Program , prévu pour l'accompagnement de projets en réalité augmentée.