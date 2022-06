Google met fin aux rappels géolocalisés

Il ne sera donc bientôt plus possible de créer des rappels géo-localisés depuis l'assistant vocal Google Assistant. Ces derniers pouvaient utiliser la position de l'utilisateur pour s'afficher en fonction d'un lieu défini. Par exemple, il était possible d'afficher une liste de courses une fois arrivé dans son supermarché favori ou encore d'obtenir la liste de ses tâches à faire une fois arrivé au bureau.