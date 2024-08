Si Google sort l'artillerie lourde avec Gems, c'est aussi pour rattraper son retard sur OpenAI, pionnier des chatbots personnalisables. Mais là où OpenAI mise sur le partage communautaire avec son offre de différents GPTs, Google joue la carte de l'expérience utilisateur plus intimiste. Disponible dans plus de 150 pays et dans la plupart des langues, Gems s'adresse aux abonnés Gemini Advanced, Business et Enterprise. Une stratégie qui témoigne de la stratégie de Google qui veut jouer sur tous les terrains : conquérir le marché de l'IA grand public tout en séduisant les professionnels avec des besoins plus spécifiques.

D'un côté, cette technologie promet une personnalisation poussée de l'IA, adaptée aux usages des utilisateurs. De l'autre, on peut s'interroger sur son utilité à long terme : Gems sera-t-il vraiment utile ou deviendra-t-il simplement un gadget technologique de plus à ranger au placard ? La frontière entre innovation utile et effet de mode est souvent ténue dans le domaine de la tech. Google devra prouver que Gems apporte une réelle valeur ajoutée au quotidien des utilisateurs, au-delà de l'attrait initial de la nouveauté.