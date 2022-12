100 W ! La recharge sans-fil et rapide va se démocratiser, et pas que pour les smartphones

« Les téléphones d'aujourd'hui sont essentiels à la vie numérique et constituent un outil professionnel central pour beaucoup. La charge nettement plus rapide de notre STWLC99 augmente leur disponibilité et apporte une valeur ajoutée à la vie des utilisateurs », a notamment commenté Francesco Italia, Directeur général chez STMicroelectronics.

« Sa puissance sans précédent change également les perspectives pour des équipements tels que les outils industriels alimentés par batterie, les moniteurs médicaux, les pompes à médicaments, les robots mobiles et les drones, en permettant des durées de fonctionnement plus longues et des délais d'exécution plus rapides », poursuit-il.

Dès à présent en production, la puce STWLC99 de STMicroelectronics est proposée à un tarif de 2,50 dollars. Un prix abordable qui devrait, du moins on l'espère, encourager son adoption par les grands noms de la tech.