Peugeot 408 : la prochaine hybride rechargeable se dévoile sous toutes les coutures

Une Peugeot 408 chaussée de larges jantes de 20", dotées ici d'un design géométrique disruptif, et qui affiche une longueur de 4,69 m pour un empattement de 2,79 m et une hauteur de 1,48 m. « La silhouette en conséquence est fine et élancée et cela profite à l’efficience aérodynamique », indique Peugeot.