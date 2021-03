La nouvelle Peugeot 308 hybride rechargeable se dévoile officiellement

On retrouve à l’extérieur les traits des dernières productions du constructeur français. Cela commence par la face avant qui arbore l’éclairage de jour sous forme de deux dents acérées qui partent de la partie inférieure des optiques de phares LED et plongent vers le bas du spoiler. La calandre reprend le design moderne dévoilé sur les 3008 et 5008 à l’automne dernier.

La ligne de toit plonge sur une lunette arrière étroite. Les lignes jouent davantage la rondeur que la précédente édition. À l’arrière, les feux arrière en forme de griffes sont recouverts d’un bandeau noir qui court d’un feu à l’autre.

La voiture se voit allongée de 11 mm, son empattement est également agrandi de 55 mm alors que la hauteur perd 20 mm. Le capot légèrement allongé apporte plus de finesse à la ligne, marquant clairement la différence entre les berlines et les SUV de la marque. La version break SW n’est pas encore présentée, mais ne devrait plus tarder à l’être également.