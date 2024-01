CES 2024 : Volkswagen intègre ChatGPT dans ses voitures. Mais pour quoi faire exactement ?

Sur le front de la vie privée, Volkswagen se veut rassurant, puisque le constructeur précise que « ChatGPT n’accède à aucune donnée du véhicule » et que « les questions et les réponses sont immédiatement supprimées » après l’interaction. Une opération permise grâce au système de Cerence, qui fait le lien entre le système de navigation de Volkswagen et les serveurs de ChatGPT. Aucune création de compte ou installation d’application ne sera nécessaire non plus.