Volkswagen ID.7 : quel prix pour la berline électrique, dont les précommandes viennent de démarrer ?

Les prestations à bord sont également revues à la hausse. De nombreux acheteurs d'autres voitures électriques de la marque étaient mécontents de l'aspect très « plastique » des intérieurs. Volkswagen semble avoir compris la leçon et présente une planche de bord bien plus élégante. Bardée des dernières technologies automobiles, rien ne manque à l'appel : affichage tête haute en réalité augmentée, système de navigation « Discover Pro Max », assistance au maintien de voie, freinage d'urgence automatique, etc. Au vu de la taille du véhicule, les passagers devraient pouvoir profiter d'un espace à bord confortable. Le coffre est lui aussi plutôt généreux, puisque son volume de chargement atteint les 523 litres.