Paris : le Mondial de l'auto 2020 annulé à cause du coronavirus

« Le secteur automobile joue aujourd'hui sa survie »

Genève, Détroit, New-York touchés par le Covid-19

L'industrie automobile demeure l'un des secteurs parmi les plus touchés par la crise sanitaire que traverse actuellement la planète. La pandémie du coronavirus (Codiv-19) a poussé les principaux fabricants à prendre des mesures radicales pour endiguer son expansion, à commencer par la fermeture de nombreuses usines européennes et américaines, mises à l'arrêt durant plusieurs semaines L'événementiel essuie lui aussi de nombreux revers. En témoigne la récente annonce publiée par les organisateurs du Mondial de l'auto, selon laquelle le salon parisien, normalement organisé du 1er au 11 octobre 2020, n'aura finalement pas lieu. Du moins pas dans «», indique le communiqué de presse.», apprend-on.Tout n'est pas perdu pour autant, puisque «» ne font pas l'objet d'annulation. Le Mondial de l'auto s'ajoute à une triste liste de rendez-vous automobiles similaires finalement retirés du calendrier, à l'image du salon de Genève en mars dernier, mais aussi celui de Detroit , dont le lieu sera transformé en hôpital de campagne, et enfin de New-York, reporté au mois d'août