Le Computex 2020 repoussé à septembre

Le TAITRA reporte... mais n'annule pas !

Source : AnandTech

L'automne 2020 risque fort d'être chargé pour l'industrie de l'informatique. Alors que NVIDIA devrait lancer ses nouvelles cartes graphiques (RTX 3000 « Ampère » ) à la rentrée ou début octobre, et que certaines rumeurs laissent entendre qu'AMD commercialiserait conjointement ses processeurs Ryzen 4000 et ses cartes graphiques RDNA 2 courant octobre, voilà qu'on apprend le report du Computex. Le plus gros salon mondial d'informatique, qui devait se tenir début juin à Taipei, aura finalement lieu du 28 au 30 septembre 2020.Fin février, alors que l'épidémie de coronavirus faisait encore essentiellement rage en Chine, le TAITRA (, conseil organisateur du salon) se disait confiant quant à la bonne tenue de l'événement, évoquant un renforcement des mesures d'hygiène sur place. L'organisation assurait néanmoins rester très attentive à l'évolution de la situation. L'arrivée du virus en Europe, durement touchée depuis quelques semaines, et en Amérique du Nord, aura toutefois convaincu le TAITRA de se raviser.Ce report, loin d'être anodin pour l'industrie, n'est toutefois pas une première dans l'histoire du Computex, qui avait déjà été reporté en 2003 pour des raisons sanitaires. C'était alors le SRAS qui sévissait en Asie. Reste que si le Computex n'est pas annulé, il se tiendra vraisemblablement en plus petit comité. Un mal pour un bien alors que la majorité des autres événement prévus entre février et juin ont été annulés... Ou seront simplement retransmis en streaming