CES 2024 : ces tendances auxquelles vous ne pourrez pas échapper...

La population occidentale vieillit, et les nouvelles technologies n'auront pas pour seul objectif de faire perdre la tête à nos aïeux avec de nouvelles tendances sur TikTok. Les fabricants ont de la suite dans les idées pour accompagner nos aînés, et de nombreux nouveaux concepts et produits devraient être dévoilés lors de ce CES 2024.

Selon Samsung, la maison connectée de demain pourrait être au service de ceux qui souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible. Et pour lutter contre la solitude, la plateforme holographique Proto pourrait devenir un support idéal pour rester en contact avec ses proches, et peut-être même avec le corps médical. Mais, c'est avec un tout nouveau concept de téléphone portable, destiné aux utilisateurs souffrant de pertes de mémoire, de démence ou de la maladie d'Alzheimer, que l'apport de la technologie pourrait prendre tout son sens.