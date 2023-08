William Shatner (le capitaine Kirk) interroge l'IA sur l'amour, la sensibilité, la peur, et c'est très philosophique

Cet officier de Starfleet n'a pas été dupe. Derrière la fascination qu'ont suscitée chez lui les réponses de ProtoBot, il a décelé des dangers. En effet, les connaissances du programme sont établies à partir d'Internet, tout comme ses principes éthiques et philosophiques. Shatner se demande ainsi s'il est possible de détourner une telle IA, par exemple en manipulant des données sur le Web. À cela, Raffi Kryszek, responsable de l'innovation chez Proto, répond qu'« elle pourrait être sensible à des dégradations que nous ne pouvons même pas prévoir ». Lorsqu'on lui demande s'il serait possible d'établir des règles que l'IA ne pourrait pas dépasser, le spécialiste répond : « Oui, on en revient à Isaac Asimov et à ses lois sur la robotique, sauf qu'il n'a jamais imaginé un réseau global » tel qu'Internet.

Alors, ProtoBot pourrait-il à son tour manipuler l'humanité ou lui nuire ? C'est peu probable, du moins tant qu'il se cantonne au Proto M et au Proto Epic, des appareils vendus respectivement 6 500 et 65 000 dollars, et dont la clientèle est assez limitée. Si l'entreprise américaine ambitionne de lancer un produit moins cher destiné au grand public d'ici à 18 mois, l'IA qui l'habitera est du même acabit que ChatGPT ou Google Bard. Les risques seraient davantage de l'ordre de la désinformation que de la fin du monde.

Cependant, pour William Shatner, cette conversation et les réflexions qu'elle a soulevées ne sont pas sans intérêt. « Nous sommes partout à la croisée des chemins », a-t-il expliqué. « Nous allons soit périr, soit dépasser toutes les espérances. Nous sommes à un moment très intéressant de l'Histoire. » C'est très bien compris, Capitaine.