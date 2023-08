À défaut d'une IA performante, Siri pourra lire sur vos lèvres

Concrètement, Siri ne serait pas capable de lire des conversations entières sur nos lèvres, mais il se révélerait juste assez performant pour reconnaître le mouvement labial de commandes simples et courtes, comme « Dis Siri » ou « Chanson suivante ». Et rien que cela pourrait déjà changer la donne.

En effet, l'idée derrière cette technologie n’est pas de créer des appareils sans microphones, mais plutôt de permettre à Apple de désactiver ces derniers qui, actuellement, sont constamment à l’affût de commandes vocales éventuelles. Cette détection audio continue, souligne Apple, consomme beaucoup d’énergie et de bande passante sur nos différents appareils. À l’inverse, les capteurs de mouvement, tels que les accéléromètres et les gyroscopes, ont l’avantage de se montrer plus économes.

Il suffirait alors que la détection de mouvement soit suffisamment rapide pour reconnaître le mot « Siri » sur nos lèvres, pour que l’appareil active les microphones, juste à temps pour capter le reste de la commande vocale. Autre avantage : s’agissant d’un procédé de détection de mouvement (plutôt que d’une reconnaissance visuelle par le biais d’une caméra, par exemple), une telle option pourrait, en théorie, fonctionner avec des appareils comme les AirPods ou l’Apple Vision Pro.