Ces étonnantes lunettes sonar peuvent lire ce que vous dites sans vous écouter !

« Ce n'est pas de la télépathie : ce sont les lunettes apparemment ordinaires et prêtes à l'emploi qu'il porte, appelées EchoSpeech - une interface de reconnaissance vocale silencieuse qui utilise la détection acoustique et l'intelligence artificielle pour reconnaître en continu jusqu'à 31 commandes non vocales, basées sur les mouvements des lèvres et de la bouche. »