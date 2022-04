Lentilles de contact de réalité augmentée, quelles avancées ? Mojo Vision donne de ses nouvelles

Avec un tel projet qui, rappelons-le, n’en est encore qu’au stade de prototype, Mojo Vision a parfaitement conscience de l’impact que ses Lens pourraient avoir sur notre quotidien dans un futur plus ou moins proche. Là où certains pourraient légitimement penser ne pas voir débarquer cette technologie avant les dix ou vingt prochaines années, l’ambition de la société est bel et bien d’y parvenir à un horizon relativement proche. En attendant d'en apprendre plus, nous allons attentivement observer les progrès que fera la start-up afin de constater si elle parviendra, oui ou non, à tenir ses nombreuses promesses.