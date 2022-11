Comment Apple veut vous simplifier Siri ; ceci est (petite) une révolution

Selon les informations de Mark Gurman, de Bloomberg, Apple plancherait à simplifier la commande vocale. Il suffirait ainsi de dire « Siri » à son iPhone ou tout autre appareil Apple connecté au Web pour déclencher la reconnaissance vocale plus facilement et fluidifier les « conversations » entre les utilisateurs et la technologie d'Apple.

Ce changement paraît anodin, mais apporte son lot de problèmes à résoudre. Apple travaillerait depuis plusieurs mois déjà à modifier le moteur de reconnaissance vocale et à entraîner ses moteurs d'intelligence artificielle pour reconnaître le seul mot-clé « Siri » dans différents environnements, dont les plus bruyants.

Apple testerait actuellement la commande vocale « Siri » chez plusieurs employés, mais le développement pourrait prendre encore de nombreux mois. Mark Gurman ne s'avance pas et parle d'un lancement au plus tôt en 2023, sinon en 2024.

Le constructeur californien ne s'arrêterait pas là et serait également en train de travailler à améliorer l'intégration de Siri aux applications tierces et multiplier les interactions rendues possibles à travers l'assistant.