Dans son nouveau livre intitulé Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder, l'interprète du capitaine Kirk écrit : « J'aime les mystères de l'univers… Les étoiles qui ont explosé des années auparavant et dont la lumière nous parvient encore plus tard, les trous noirs qui absorbent de l'énergie, les satellites qui nous montrent des galaxies entières dans des zones que l'on croyait entièrement dépourvues de matière... tout cela m'a enthousiasmé pendant des années. » Loin de la fiction, le vrai voyage dans l'espace de William Shatner provoque un tout autre son de cloche.