CES 2024 : quelles grandes tendances pour les PC portables de l'année à venir ?

ChatGPT, Midjourney, Microsoft Copilot et consorts sont entrés dans nos vies et ont suffisamment bousculé le marché pour encourager Intel et AMD à axer l'essentiel de leur communication sur l'inclusion, dans leurs nouveaux processeurs mobiles, de NPUs beaucoup plus puissants. L'idée ? Surfer sur la vague de l'IA, certes, mais aussi équiper un maximum d'utilisateurs pour le futur (plus si lointain), alors que l'intelligence artificielle se répand comme une traînée de poudre sur de nombreux logiciels de création et de productivité.

Dans l'immédiat, peu d'outils tirent vraiment parti des capacités de ces nouvelles puces en IA, mais nul doute que nous y viendrons assez vite. Le rapport que nous entretenons avec nos ordinateurs portables pourrait alors changer. En un sens, le CES 2024 devrait ainsi marquer un tournant, ou du moins amorcer le début d'une nouvelle ère pour le marché des PC portables.

Et bien entendu, les puces « Meteor Lake » et « Hawk Point » continuent de s'améliorer à la fois en matière de performances et d'efficacité énergétique. De manière beaucoup plus prosaïque, les appareils qui en seront équipés seront ainsi plus puissants et plus endurants. Suffisamment, on l'espère, pour dépasser le cap des 10 heures d'autonomie de manière cette fois systématique. En la matière, les gains les plus importants devraient toutefois être observés chez Intel, changement d'architecture CPU et de finesse de gravure oblige.