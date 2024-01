Écrans 18 pouces, intelligence artificielle et configurations musclées : voilà ce que nous réserve MSI en 2024

Le Titan 18 HX disposera de quatre emplacements pour la mémoire vive, permettant d'étendre la capacité de la RAM jusqu'à 128 Go, et de trois emplacements M.2, offrant jusqu'à 12 To de stockage. Sur le plan du design, l'appareil sera doté d'un pavé tactile haptique avec rétroéclairage RGB, et du clavier mécanique classique au modèle avec ses switchs fournis par Cherry.

Quelques améliorations seront à noter du côté du refroidissement, ce qui devrait permettre à certains CPU d'atteindre une fréquence d'horloge de 5,8 GHz, aux dires du constructeur taïwanais. Côté châssis, on trouvera également quelques nouveautés. Par exemple, les Titan 18 HX et Stealth 18 AI Studio seront construits avec un alliage de magnésium et d'aluminium, ce qui fera de ce dernier « l'ordinateur portable gaming 18 pouces le plus léger du marché », selon MSI (2,79 kg tout de même).